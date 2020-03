I concerti di Monza 2020, il 5 aprile uno spettacolo di pianoforte

La rassegna di musica classica I concerti a Monza 2020, giunta alla XXVI edizione, dà appuntamento domenica 5 aprile con uno spettacolo di pianoforte che vede protagonista un giovane pianista.

L'appuntamento è alle 16:30 in Sala Maddalena, in via Santa Maddalena 7. Sul palco salirà Riccardo Gagliardi che si esibirà in una perfomance di piano. Per info e prenotazioni: 3405946486 - amicidellamusica.monza@gmail.com. L'iniziativa viene organizzata dall'Associazione Amici della Musica, con il contributo del Comune di Monza.