Concerto alpino: a maggio a Cologno

Un concerto alpino si terrà giovedì 9 maggio, alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale di San Maurizio al Lambro a Cologno Monzese, in occasione dell'Adunata del Centenario.

Sul palco della chiesa il coro A.N.A. Sandro Marelli di Fino Mornasco, diretto dal maestro Davide Benzoni. In programma per la serata intrattenimento musicale tradizionale, tra canti alpini e popolari. L'evento viene patrocinato dal Comune di Cologno Monzese.

Il coro

Il Coro A.N.A. Sandro Marelli nasce in seno al Gruppo Alpini di Fino Mornasco nel lontano 1975, è noto e conosciuto a livello provinciale e regionale e annovera occasioni di impegno particolari che gli hanno permesso di esibirsi in Vaticano, nella Cappella di Preghiera personale del Pontefice, oltre che in Svizzera e in Francia. Attualmente il Coro è formato da circa 30 elementi, diretti dal giovane Maestro Davide Benzoni, alpino verace ed apprezzato musicista.