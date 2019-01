Una festa anni Novanta con i Backstreet’s Back, la cover band dei Backstreet Boys

Una festa dedicata ai mitici anni 90. Anche grazie ai brani di una boy band che ha fatto la storia di quel periodo. Reduci da vari live in locali di Lombardia e Veneto, e diverse tappe all’estero in Svizzera e Germania, i Backstreet’s Back, prima tribute band europea dei Backstreet Boys, arrivano sabato 12 gennaio all’HT Factory, locale di Seregno (Monza Brianza), nell’ambito di una nuova serata targata Megamix 90s/2000s Party. Apertura cancelli alle 22; live a partire dalle 23, con ingresso a 10 euro. A seguire dj set anni 90.

Nel loro concerti i BsB proporranno i più grandi successi della formazione statunitense (da «Everybody» a «Shape of my Heart» passando per Get Down», «I Want It That Way», «The One», «Show Me The Meaning of Being Lonely», e tanti altri) che negli anni 90 aveva spopolato soprattutto fra le teen agers diventando la boy band con il maggior successo di sempre. E lo fanno in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo dei Backstreet Boys, «Don't Go Breaking My Heart», e un album che festeggia i 25 anni di attività.

Sul palco del locale di Milano canteranno Mattia Pettinari, Davide Brambilla, Stefano Taccucci, Bruno Giotta e Luca Bulso, cinque ragazzi provenienti da Milano, Lodi e Novara che hanno alle spalle esperienze come cantanti, coristi e ballerini. Di recente sono rientrati nelle migliori cover a livello mondiale, scelti per il programma «#bestcoverever».