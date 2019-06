Concerto benefico del liceo Zucchi per i bambini di Calcutta

Venerdì 7 giugno alle ore 20.30 in Sala Maddalena a Monza (via S. Maddalena, 7) i ragazzi del Liceo Musicale Zucchi presentano “La mia musica per te. Armonie di diversa bellezza”, concerto benefico a favore dei bambini di strada di Calcutta.



Il ricavato della serata (offerta minima €15) andrà al 100% (le spese per la realizzazione dell’evento sono coperte dagli sponsor) a sostegno del progetto “Un atelier di pittura a Calcutta”, nell’ambito dell’intervento di Skychildren Onlus per il miglioramento delle condizioni di vita di migliaia di bambini di strada e degli slum della metropoli indiana.



Dalla fine del 2017, grazie all’idea, all’entusiasmo e alla perseveranza organizzativa di Luisa Adami (che da oltre 10 anni conduce a Monza un atelier di pittura ed educazione creativa ispirato agli insegnamenti di Arno Stern), centinaia tra i piccoli aiutati da Skychildren possono accedere a una parentesi di benessere nell’inferno della loro quotidianità sui marciapiedi. Portare ai bambini di strada, a bambini orfani, abbandonati e spesso abusati il “gioco del dipingere”, significa, infatti, regalare loro un’uscita temporanea dalla loro miseria quotidiana, per essere se stessi in pace e con serenità.



“Con il gioco del dipingere si possono manifestare capacità fino ad allora sconosciute al bambino stesso, che ne trae sicurezza e profonda soddisfazione. Bambini troppo traumatizzati per parlare, bambini con disabilità fisiche o cognitive, in questi anni stanno traendo grandissimi benefici dall’opportunità rappresentata da questo progetto” – ha commentato Allegra Viganotti - Presidente Skychildren Onlus.



Il concerto, che prevede l’esecuzione di brani di Bach, Schumann, Beethoven, Brahms, etc. da parte di alcuni studenti dell’ultimo anno, è stato organizzato grazie alla preziosa collaborazione della Dirigente Scolastica del Liceo B. Zucchi, prof.ssa Rosalia Natalizi Baldi e di altri docenti e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Monza.