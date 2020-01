Concerto al buio: il 26 febbraio al Teatro Manzoni

Si chiama Blind Date - concerto al buio ed è uno spettacolo che propone un viaggio sensoriale nel buio più totale. L'appuntamento è mercoledì 26 febbraio al Teatro Manzoni, sul cui palco salirà il pianista Cesare Picco insieme a Cbm Italia Onlus.

"Una morbida penombra - scrivono gli organizzatori - accoglierà in sala gli spettatori e, una volta iniziato il concerto, le luci caleranno lentamente, fino a raggiungere il buio totale e poi ritornare gradualmente alla luce iniziale. Questo passaggio è la perfetta metafora di quello che Cbm fa ogni giorno nei Paesi in cui interviene: restituire la luce della vista alle persone che vivono cieche nei Paesi del Sud del mondo".

Dopo le straordinarie esperienze delle scorse edizioni, Cbm Italia Onlus e Cesare Picco rafforzano il loro legame e portano insieme Blind Date - Concerto al buio in tour in tutta Italia. Per info e prenotazioni: www.cbmitalia.org/blind-date/teatro-manzoni.