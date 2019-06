Festa della Musica, a Monza grande concerto sotto l'Arengario

Un grande concerto sotto le stelle in Arengario per celebrare la festa della musica. Anche il capoluogo brianzolo, contemporanemente a tutte le grandi metropoli europee tra cui Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Parigi, Praga celebrerà il prossimo 21 giungo la festa della Musica.

In programma per venerdì 21 giugno c'è una kermesse musicale in piazza Roma, come già avvenuto lo scorso anno. Un cast importante di cantanti e artisti, capitanati dal monzese Gatto Panceri animerà la serata con un repertorio dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri. Saliranno sul palco tra gli altri, Livio dei Camaleonti, Paky dei Nuovi Angeli ed Elisabetta Viviani. Da Sanremo Rock 2019 Andrea Belfiori, The Wox e i vincitori di Sanremo Rock 2019 che saranno proclamati il prossimo 7 giugno.

L’intermezzo comico è affidato ad Edoardo Romano dei Trettré, mentre ospite speciale della serata sarà Alberto Fortis.

E’ previsto un momento dedicato al calcio con vari ospiti e con l’artista Dario Baldan Bembo che presenterà in anteprima la canzone dedicata al Monza calcio.