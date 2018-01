Musica al Manzoni, Gino Paoli a Monza venerdì 13 aprile

Concerto di Gino Paoli al teatro Manzoni di Monza venerdì 13 aprile 2018 alle ore 21.

Sul palco insieme al grande artista, per uno spettacolo unico, ci sarà anche Danilo Rea al pianoforte. Un live irripetibile che comprende le canzoni più amate di Paoli come Il cielo in una stanza e La gatta, i capolavori di cantautori genovesi amici di una vita (De André, Umberto Bindi, Tenco, Bruno Lauzi…), grandi classici internazionali, (come Non andare via, traduzione italiana di Ne me quitte pas) e un omaggio alla melodia napoletana di cui Paoli e Rea sono appassionati conoscitori.

In cartellone per questa prima edizione di Manzoni Musica anche Ornella Vanoni in concerto a Monza il 14 febbraio.