Revolver Ethno Blues: concerto gratis a Cologno Monzese

Revolver Ethno Blues, secondo appuntamento della rassegna musicale itinerante 'Musicando', arriva al Parco Olof Palme di Cologno Monzese domenica 19 maggio, alle 18, offrendo a tutti i cittadini un concerto gratuito.

Lo spettacolo, inizialmente previsto per lo scorso 13 aprile e poi rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, vedrà l’esibizione Danilo Vignola, ukulele, Gio Didonna, percussioni, Zi Rock and his toys, guitarbox.

L'evento si inserisce all'interno dell'iniziativa che si sposta da un luogo all'altro della cittadina ed è realizzato in collaborazione con Madamzajj swingin’ band, e Associazione Musicale Monteverdi. I prossimi appuntamenti della rassegna saranno sabato 1 giugno (ore 17, Via Pascoli, piazzetta della posta, quartiere San Giuliano) con Il postino suona sempre il jazz, in compagnia dell'Orchestra Madamzajj Swingin' Band, e sabato 15 giugno (ore 18, Piazza Gramsci, San Maurizio al Lambro) con Una voce per cantare: il musical, a cura di solisti vari e strumentisti dell'Ensemble Orecchioalato.