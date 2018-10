Verano Briabnza concerto jazz in biblioteca

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna la rassegna i “Cortili Verticali”.



Vi aspettiamo al concerto di domenica 28 ottobre alle ore 17:30 presso la nostra Biblioteca, dove avremo il piacere di ospitare la cantante e attrice catalana Ester Formosa e il duo sardo degli Elva Lutza, che ci delizieranno con un mix musicale a terre unificate tra jazz e sperimentazioni!



Il trio si è esibito in importanti festival in Italia, Francia, Inghilterra (per la rassegna “Listen to the World” a Londra), Spagna (a Barcellona, al Festival “Tradicionarius”) e, naturalmente, in Sardegna!



Al termine dell’esibizione ci sarà uno sfizioso aperitivo sardo.

Ingresso libero