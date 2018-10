Dancing on the strings: giovedì 8 novembre, a Villasanta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

VILLASANTA (MB) - Per il terzo appuntamento della rassegna “Dancing On The Strings”, manifestazione dedicata agli strumenti a corda, con un occhio di riguardo verso le formazioni e i musicisti impegnati in progetti con una forte componente originale e innovativa, giovedì 8 novembre (inizio live ore 21.30; ingresso 8-10 euro) al Cineteatro Astrolabio di Villasanta sarà di scena il Sidewalk Cat 5tet, in arrivo dalla Puglia. Il quintetto è stato fondato nel maggio del 2016 dal chitarrista Marco Papadia che, nonostante la giovane età, ha dimostrato un grande talento compositivo e la capacità di fondere in maniera elegante i linguaggi della tradizione con il jazz moderno, dai connotati più sperimentali. Il gruppo, che si è subito messo in luce in numerosi festival facendo il pieno di consensi e riconoscimenti, è completato dal pianista Filippo Galbiati, dal contrabbassista Andrea Esperti, dalla vocalist Sofia Romano e dal batterista Giovanni Martella. Nel 2017 la band ha pubblicato l’album “Unfit” per l’etichetta Emme Record Label: un progetto in cui tradizione ed avanguardia si sposano, dando vita a melodie evanescenti, a tratti psichedeliche, a tratti minimali, che sfociano spesso in sonorità più incisive, dalle tinte rock. Nel concerto di Villasanta, Papadia e soci presenteranno il disco, la cui tensione emotiva, filo conduttore di tutte le composizioni originali, è costruita sull’alternanza di atmosfere delicate e momenti decisi, nella quale emerge la prorompenza del quintetto. “Dancing On The Strings” continuerà con altri tre imperdibili appuntamenti: venerdì 9 novembre è in programma il concerto del Trio Bobo (con Christian Meyer, Faso e Alessio Menconi), uno dei power trio più apprezzati a livello internazionale; giovedì 15 novembre sarà protagonista la pianista classica Zala Kravos, giovanissima interprete in arrivo dal Centro Europa; infine, venerdì 16 novembre, l’evento di chiusura della manifestazione sarà affidato a Eleonora Bordonaro, straordinaria cantastorie cresciuta sotto il sole della Sicilia. DANCING ON THE STRINGS - TERZA EDIZIONE - IL PROGRAMMA Da giovedì 25 ottobre a venerdì 16 novembre GIOVEDÌ 25 OTTOBRE «THE SPIRIT OF OLIVER» FLIGHT BAND PROJECT con FELICE CLEMENTE VENERDÌ 26 OTTOBRE «HOBO + VOX POPULI» MASSIMO GIUNTOLI/ELOISA MANERA GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE «UNFIT» SIDEWALK CAT 5TET VENERDÌ 9 NOVEMBRE «PEPPER GAMES» TRIO BOBO GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE «PIANO OVER CENTURIES» ZALA KRAVOS VENERDÌ 16 NOVEMBRE «CUTTUNI E LAMÈ» ELEONORA BORDONARO Dove: Cineteatro Astrolabio, via Mameli 8, 20852 Villasanta (Mb). Inizio concerti: ore 21.30. Tel: 0362328011; email: astrolabio.controluce@gmail.com Ingresso ai concerti*: intero 10 euro; ridotto 8 euro. Abbonamenti - Tre concerti: 21 euro. Sei concerti: 39 euro. *Solo per il concerto del Trio Bobo: intero 20 euro; ridotto 15 euro.