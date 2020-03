Concerto di The Offspring, Lagwagon e The Menzingers: il 23 giugno al Carroponte

The Offspring, Lagwagon e The Menzingers salgono sul palco del Carroponte il 23 giugno per un super concerto punk.

Protagonista dello spettacolo la band californiana nata negli anni '80 nella contea di Los Angeles, che nel 1989 pubblica il proprio album di debutto affermandosi nella scena punk americana, e con Smash poi, nel 1994, raggiunge fama mondiale regalando i pezzi iconici dell'album Americana come Pretty fly (for a white guy) e Why don't you get a job.

"Non si tratterà di un semplice concerto - scrivono gli organizzatori - ma di una vera e propria festa punk, con ospiti di assoluto valore provenienti dalla scena. Ad accompagnare i The Offspring in questa divertentissima rassegna saranno infatti ben due leggende dello skate punk: Lagwagon e The Menzingers".