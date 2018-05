Concerto gratuito di pianoforte nei Giardini della Villa Reale

La musica torna a risuonare nel Parco di Monza. Piano City anche quest'anno è pronto a conquistare il capoluogo brianzolo e, tra le iniziative e gli appuntamenti in calendario, c'è anche un concerto nei Giardini della Villa Reale.

Dalle ore 17.00 alle ore 19.30 nella cornice del Parco di Monza si terrà il debutto italiano dell’astro nascente del firmamento pianistico, il mago del piano, Marco Mezquida. Grazie al suo talento Mezquida è pronto a incantare il pubblico attraverso un mix perfetto tra musica classica e improvvisazione, influenze jazz, rock e pop e un mondo magico che evoca le tradizioni popolari spagnole e in particolare il flamenco.

Il concerto funambolico di Marco Mezquida sarà aperto dal giovane talento italiano Diego Petrella, selezionato da Gioventù Musicale d’Italia. Eseguirà musiche di Soler, Debussy, Grieg, Bowen, Liszt. Il concerto sarà a ingresso libero.

L’evento è un progetto realizzato da Ponderosa Music & Art e curato da Saul Beretta (Musicamorfosi) in collaborazione con Gioventù Musicale d’Italia per la Reggia di Monza. La manifestazione è promossa con il contributo del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dell’Istituto per gli Studi Balearici. In caso di maltempo i concerti saranno spostati nel Salone delle Feste della Villa Reale in collaborazione con Cultura Domani e Villa Reale.