Piano City nel Parco di Monza, concerto gratuito ai Giardini Reali

(Foto da Instagram@ilariacit)

Le suggestive melodie di Chopin, la magia della musica e una location unica. Nel Parco di Monza si rinnova l'appuntamento con i concerti gratuiti della rassegna Piano City Milano. Domenica 19 maggio a partire dalle 17 Piano City torna alla Reggia di Monza con due concerti dal titolo "Chopin & Jazz".



Attilio Puglielli apre il concerto del pianista svizzero Colin Vallon, gioiello della ECM. In apertura i 24 Preludi di Chopin eseguiti dal giovane talento italiano; a seguire il genio creativo e compositivo di Colin Vallon in una serie di improvvisazioni pianistiche inedite.

Un grande classico dell'800 e un nuovo grande classico contemporaneo da gustare al tramonto seduti, coricati, sdraiati nel grande prato dei Giardini della Reggia di Monza o, in caso di maltempo, dal Belvedere della Reggia. Ingresso gratuito.