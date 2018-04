Piano City 2018, la musica protagonista anche a Monza e nel parco

La magia della musica è pronta a conquistare anche Monza. L'edizione 2018 di Piano City Milano, l'attesissima manifestazione musicale che mette al centro la musica, è alle porte e anche quest'anno il ricco programma di concerti gratuiti ed esibizioni coinvolgerà non solo il capoluogo lombardo ma anche Monza.

La kermesse musicale torna in città dal 18 al 20 maggio, con 470 concerti e oltre 50 ore di musica. In programma concerti, focus sui grandi compositori, lezioni di piano, maratone notturne ed esibizioni in casa e nei cortili e spettacoli itineranti su tram, bici e tandem.

Piano City a Monza

Oltre al Concerto degli studenti del liceo musicale Zucchi e di altri istituti in programma sabato 19 maggio con una maratona pianistica, le note saranno protagoniste anche nel parco di Villa Reale. Proprio nel Parco di Monza domenica alle 17 è in programma il concerto "Mago del Piano" con l'esibizione di Marco Mezquida per un progetto di Musicamorfosi - in collaborazione con GMI Italia, per Consorzio Villa Reale di Monza. Come indicato sul sito ufficiale della manifestazione tutti i concerti e gli eventi di Piano City sono a ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti salvo dove diversamente indicato.

Il programma completo con i concerti e gli appuntamenti diurni e notturni puà essere consultato sul sito ufficiale.