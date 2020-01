Concerto di San Biagio: domenica 2 febbraio

Il concerto di San Biagio, giunto alla 21esima edizione, arriva alla chiesa parrocchiale San Biagio domenica 2 febbraio, alle 16.

"Anche quest'anno - scrivono gli organizzatori - come tradizione, in occasione della festa di San Biagio il Coro San Biagio organizza un importante concerto dedicato alla musica corale". In programma brani polifonici di compositori contemporanei.

Il concerto di quest’anno vedrà la partecipazione dell’Ensemble ModusNovi diretto dal M° Gian Franco Freguglia, formazione corale assai quotata con la quale il Coro San Biagio ha intessuto nel tempo una stretta collaborazione realizzando insieme progetti comuni fondati su un vincolo di amicizia e reciproca stima.