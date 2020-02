Concerto di San Valentino: il 14 febbraio a Seregno

Un concerto speciale arriva al Teatro San Rocco di Seregno in occasione di San Valentino, venerdì 14 febbraio. Sul palco l'Orchestra filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno.

Lo spettacolo, scrivono gli organizzatori, racconta "il grande mistero di quel turbinio di emozioni che solo l’amore sa esprimere e che non troviamo impossibile descrivere". In programma le musiche di Tchaikovsky, Prokofiev e Rota, dedicate alla più grande storia d’amore mai scritta, quella tra Romeo e Giulietta. "Sarà - continuano dal teatro - un'occasione per condividere un viaggio dove due cuori si cercano, si desiderano, si giurano eterno amore". Per info e prenotazioni: 0362 230555.