Auditorium del San Gerardo: ecco il concerto senza barriere

TikiTaka ha organizzato per venerdì 19 ottobre, alle ore 21:00, presso l’Auditorium dell’Ospedale San Gerardo di Monza, Concerto senza barriere: una serata di musica inclusiva organizzata da SpazioMusicaScuola – Una musica può fare, durante la quale suoneranno i professori della stessa scuola di musica e dal gruppo Baule dei Suoni, due realtà costituite da professionisti che ogni giorno si impegnano affinché si diffonda sempre di più il concetto di musica inclusiva, capace di coinvolgere persone con disabilità e non.



Per l’occasione, il concerto esplorerà diverse tipologie di musica, dal jazz al pop-rock, dal fingerpicking alla musica classica, sino ad arrivare al latino americano: un'occasione per riflettere sul potere inclusivo della musica e sulla sua capacità di coinvolgere e unire. Il concerto è stato organizzato in collaborazione con La Fabbrica dei Ponti, Baule dei Suoni e Tea Leaves.