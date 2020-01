I Tropea in concerto al Magnolia per una serata all'insegna del pop

Venerdì 24 gennaio il gruppo Tropea suonerà dal vivo sul palco del Circolo Magnolia, per una serata all'insegna della musica pop.

La band

I Tropea sono una band pop di Milano nata nel 2017, tra i nomi caldi della scena alternativa italiana. Le influenze della loro musica spaziano dal post-punk di inizi anni ’80 al synthwave degli anni 2000 al beat rock degli anni ’60, come una festa in pigiama impazzita. Attraverso le loro canzoni esplorano le subculture internet, l’ASMR, il cringe, la vulnerabilità e i sogni. I Tropea sono Pietro, Mimmo, Piso e il Claudio. A dicembre del 2019, dopo un tour che li ha visti su più di 30 palchi, i Tropea pubblicano “Amarsi un Anthem”, rework che fonde il celebre brano “Amarsi Un Po'” di Battisti con il più recente “Love Anthem” di Venerus.

"Your Wonderful Time" è il secondo caleidoscopico EP dei Tropea che chiude un percorso iniziato il 25 Gennaio 2019 con il singolo surf-psichedelico “Collapse”, proseguito con le sonorità più dark di “Erotic Movie Soundtrack” e che trova ora la sua conclusione con i tre inediti contenuti nella raccolta. Tutti i singoli presenti nell' EP condividono un comune approccio al processo creativo: estemporaneo, divertente, imprevedibile, collegato a stretto giro ad aneddoti più o meno assurdi che hanno portato alla scrittura dei brani. “Your Wonderful Time è quella sensazione di quando vi sentite in un posto del cervello ‘troppo post-‘ per poter dare l'esclusiva ad una sola emozione e quindi ne provate più di una allo stesso tempo. Your Wonderful Time è anche la frase che riassume il senso di queste cinque canzoni proprio mentre scorrono nell'ascolto.”