Auto d'epoca a Palazzo Borromeo per il "Concorso Eleganza"

Torna a Cesano Maderno, per la sua quinta edizione, il "Concorso d'Eleganza" di auto d'epoca - Promosso dall'Auto Moto Club Brianza Storica Cesano Maderno col patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

L'appuntamento è in programma nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio per "un affascinante viaggio nella storia tra stile, arte e bellezza in una villa gentilizia seicentesca".

Saranno una quindicina le autovetture in mostra nel Cortile d'Onore del Palazzo nella giornata di sabato e la domenica mattina, per essere sottoposte al voto della giuria popolare. In contemporanea, nell'antistante piazza Esedra saranno in mostra vetture storiche che, nella mattina di domenica, dalle 10.30 sfileranno per le vie cittadine.

Il momento clou della manifestazione sarà alle 15.00 di domenica quando, con la presentazione delle modelle partecipanti al concorso "Miss Palazzo Borromeo", le vetture in concorso sfileranno con le rispettive madrine davanti alla giuria per il voto tecnico che, sommato a quello della giuria popolare, decreterà l'auto vincitrice.

L'evento si concluderà con la premiazione delle Miss e delle auto con la consegna di targhe e pergamene ai partecipanti.