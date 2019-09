Convegno “Stare bene a scuola” per la giornata mondiale dell’insegnante istituita dall’UNESCO - 5 ottobre 2019



L'incontro dedicato agli insegnanti, ma rivolto anche a tutti coloro che sono coinvolti nella formazione dei giovani e attenti alle problematiche sociali: insegnanti, genitori e studenti, si terrà a partire dalle ore 9:30 nella sala conferenze della Casa del Volontariato di Monza, sabato 5 ottobre 2019.



Il convegno svilupperà i temi sintetizzati nel titolo “Stare bene a scuola". La cronaca ci restituisce troppo spesso l'immagine di una scuola sofferente, dove insegnanti, alunni e genitori faticano a realizzare quella alleanza educativa indispensabile per la formazione dei giovani. Il convegno vuole offrire uno spazio di riflessione ed una finestra sulle iniziative concrete che nel nostro territorio hanno contribuito allo "stare bene a scuola".



Informazioni e iscrizioni presso il sito dell'organizzazione: www.metodoaquilone.education



L'evento è disponibile anche in DIRETTA STREAMING.

La partecipazione è gratuita, affrettati ad iscriverti perchè i posti sono limitati.

iscrioni presso Eventbrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stare-bene-a-scuola-71931253315