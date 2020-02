Coro Anthem, rassegna corale "quarant'anni da ascoltare" - primo concerto

Il Coro Anthem, in occasione dei suoi 40 anni di attività, organizza la Rassegna corale "Quarant'anni anni da ascoltare".

Il primo concerto della Rassegna è interamente dedicato al compositore francese Gabriel Faurè, di cui verranno eseguiti la Messe Basse per coro femminile e il celebre Requiem per soli, coro e orchestra. Il Coro sarà accompagnato dai Solisti di Milano Classica e da Lorenzo Zandonella all'organo

La rassegna ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Monza e il sostegno della Fondazione della comunità di Monza e Brianza