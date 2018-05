Corsa in notturna in centro Monza, torna la 10K Liberi di Correre

Torna a Monza la corsa 10 K Liberi di Correre. Appuntamento sabato 12 maggio nel centro del capoluogo brianzolo per una magica notte di sport.

L’undicesima edizione della manifestazione che coinvolge sia runners che joggers prevede alle ore 20.00 il via alla gara "Popular" con un percorso di 5 chilometri a ritmo libero dedicato a tutti. Alle ore 21,30 prenderà il via invece la competizione agonistica "Chrono Fidal" e non agonistica sulla distanza di 10 chilometri dedicata ai professionisti e a chi vuole cimentarsi per la prima volta con tranquillità ad un percorso più lungo. Partenza in programma da piazza Carducci.

Le due gare si svolgeranno nella stessa serata avvicinando i campioni alle famiglie, ai bambini e ai tanti appassionati.

La mappa