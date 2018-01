"Corri con Energia", corsa lungo l'Adda a Cornate

Torna a Cornate d'Adda la manifestazione "Corri con Energia". Dopo il successo della prima edizione, torna l'iniziativa organizzata da I Corsari di Cornate d'Adda attraverso un territorio ricco di fascino e di storia lungo il corso del fiume Adda.

"ENERGIA è la sensazione che noi sentiamo quando camminiamo o corriamo vicino al nostro fiume. E' la forza di chi ci ha preceduti per lasciarci tanti luoghi meravigliosi e per noi molto importanti, come il Santuario di Santa Maria della Rocchetta, il Naviglio di Paderno, le Centrali idroelettriche Pensiamo che il nostro territorio sia veramente speciale ed affascinante e l’atmosfera invernale sarà un elemento in più per stupire e meravigliare chi parteciperà alla nostra corsa. ENERGIA è anche la passione di chi dedica momenti della propria vita al volontariato in ogni sua forma e ci piace sottolineare come molte delle Associazioni attive nel nostro Comune ci aiuteranno nell'organizzazione di questo evento, il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere progetti di carattere sociale" spiegano gli organizzatori.

La manifestazione podistica è in programma domenica 21 gennaio e si snoderà, attraverso percorsi con percorrenze diverse, lungo l'Adda e lungo le centrali idroelettriche collocate sul fiume. Lungo il percorso non mancheranno tanti punti ristoro e il ristoro finale con pasta e fagioli, vin brulé, tisana limone & zenzero e molto altro.