Ecco la "Corsa della birra" all'Oktoberfest di Seregno

Una gara contro il tempo e all'ultima birra. Si tratta dalla "Run with Beer at Oktoberfest Brianza" organizzata per giovedì 30 agosto a Seregno. Si tratta di un percorso attraverso il Parco "La Porada" con degustazione di birra alla partenza, al ristoro di metà corsa e all'arrivo. Iscrizioni 10 euro.