La corsa dei campanili a Vimercate

Torna a Vimercate l'appuntamento con la Corsa dei Campanili. L'evento è in programma per domenica 15 aprile e i partecipanti per la tradizionale corsa, che tocca i vari "simboli" della città tra cui appunto i campanili, avranno a disposizione quattro percorsi da 8, 14, 20, 26 chilometri più l'opzione da 3 km, denominata "la corsa dei paseggini".

L'appuntamento podistico-ludico non competitivo si presenta come una giornata di condivisione per "correre" tra la Storia di Vimercate e dei suoi campanili. La partenza è prevista presso il museo MUST dalle 7.30 alle 9.30 (per i quattro percorsi) mentre è in programma una partenza unica alle 10.30 per la Corsa dei Passeggini.

Per informazioni e iscrizioni (quota di iscrizione 5 euro) il sito della manifestazione.