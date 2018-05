Corsa colorata a Nova Milanese

Una corsa colorata per una giornata da assaporare in tutte le sue sfumature. Sport, divertimento e musica. Sono questi gli ingredienti della "CorriColoraNova", la manifestazione podistica non competitiva organizzata per domenica 17 giugno a Nova Milanese.

La corsa prevede l'uso di polveri colorate con cui i partecipanti saranno inondati ad ognuno dei cinque chilometri della manifestazione. Dopo la corsa, organizzata dagli oratori di Nova Milanese e dal comune, la festa proseguirà presso l'oratorio San Carlo. E' già possibile iscriversi alla manifestazione (fino al 20 maggio)

La corsa colorata si svolgerà dalle 13.30 alle 18.30 di domenica 17 giugno.