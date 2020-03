La Corsa dei Campanili: il 19 aprile a Vimercate

La corsa dei campanili torna a Vimercate domenica 19 aprile con una nuova edizione, la quinta.

In programma percorsi adatti a tutti, dai 3 ai 26 chilometri. E alle 10 una corsa di passeggini (ma anche tricicli, bici, monopattino e bambini a piedi). A breve l'apertura delle iscrizioni, a partire da 6 euro. Solo per i primi 2.500 iscritti una maglietta tecnica in omaggio.

Il ritrovo e la partenza sono previsti al Must, Museo del Territorio Villa Sottocasa di via Vittorio Emanuele, 53. Si inizia a correre dalle 7:30 alle 10 a seconda del percorso scelto.