In corsa con Marco: il 10 maggio al Parco di Monza

In corsa con Marco, la manifestazione benefica contro leucemie e malattie oncoematologiche, torna al Parco di Monza domenica 10 maggio, dalle 10.

Il percorso - di 5, 10 e 15 chilometri - è aperto a tutti. "Tutti possiamo camminare, correre, marciare per supportare qualcuno - scrivono gli organizzatori - per ricordare qualcuno, per celebrare la vita. Perché lo sport è un motore inarrestabile di solidarietà, è fonte di unione, è mezzo di prevenzione e stile di vita sano".

L'intero ricavato della manifestazione andrà a supporto dell'Associazione Luce e Vita Onlus per la ricerca e la cura delle leucemie e delle malattie oncoematologiche. Sarà possibile iscriversi nei punti vendita aderenti a partire da aprile.