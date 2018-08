Ecco la "Corsa della birra" all'Oktoberfest di Seregno

Una gara contro il tempo e all'ultima birra. Si tratta dalla "Run with Beer at Oktoberfest Brianza" organizzata per giovedì 30 agosto a Seregno dove gli atleti dovranno percorrere 6 chilometri in compagnia della “bionda” tesdesca più famosa al mondo.

Dopo un “prosit” iniziale con una birra piccola, la “Run With Beer” by SportIT partirà per il primo giro, arrivando nel “punto di ristoro” dopo 3 km, dove i runners avranno la possibilità di “reintegrare” i sali minerali con una birra rinfrescante. Giusto il tempo di “alzare i boccali” per poi ripartire nel tramonto seregnese per gli ultimi 3 chilometri e il brindisi finale davanti all’ingresso dell’Oktoberfest Brianza dove la serata continuerà con la cucina tipica bavarese e il concerto degli Azione Mutande, show band brianzola capace di scatenare il pubblico. Serata all’insegna del divertimento completata dalla sfida “Man vs Food” e dal Sexy Beer Showdelle “Peperine”.

Iscrizioni aperte negli store SportIT di Seregno, Cesano Maderno e Milano e la possibilità di iscriversi prima del via nella giornata del 30 agosto. L’iscrizione, al costo di 10 Euro, darà diritto alla consumazione di 3 birre piccole nel corso della “Run With Beer” by SportIT.