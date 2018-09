Open day: corsi di hockey su pista per bambini

Si svolgerà sabato 15 settembre dalle 16 alle 17 l'open day dedicato ai corsi di Hockey su pista per bambini e bambine a partire dai 4 anni di età.

L'evento, organizzato in collaborazione con la asd HRC Monza, vedrà la presenza di atleti e istruttori HRC che saranno disponibili anche per prove gratuite per tutti gli interessati. A disposizione pattini di varie misure.

