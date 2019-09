Dopo il successo dello scorso anno, riparte il corso di danze ottocentesche in Villa Reale di Monza, durante il quale si studieranno quadriglie, contraddanze, valzer, polke, marce e mazurke figurate tratte dallo studio dei Manuali di Danza dell'800. Si darà quindi vita a un repertorio antico, ma al contempo nuovo, generato dalla nostra cultura.



Le lezioni di danza saranno tenute dall’insegnante Rosa Matera, nonché responsabile della Società di Danza Ottocentesca del Circolo di Monza e Brianza



La Società di Danza

è un'Associazione Culturale fondata a Bologna nel 1991 da Fabio Mollica. Nasce con l'idea che dalla tradizione ottocentesca della danza di società e dalle contraddanze scozzesi si possa rimettere in vita un sistema di danza che permetta di creare cultura di gruppo e al contempo esaltare le possibilità espressive dell'individuo. Svolge un lavoro di ricerca storica nel settore delle danze di tradizione ottocentesca, coniugando la precisione filologica nell'interpretazione dei vecchi manuali di ballo, con la possibilità di ricreare danze antiche in contesti sociali contemporanei.

Il lavoro dell'Associazione tende alla riscoperta di quella tecnica artistica che nell'Ottocento faceva di queste danze oggetto d'interesse dei più grandi maestri di danza ancor prima che un fenomeno di divertimento di massa.

Dal 2012 la Società di Danza è una Federazione di Circoli e Gruppi diretta dal fondatore Fabio Mollica, che si avvale della collaborazione degli insegnanti e di tutti i soci desiderosi di partecipare ai processi organizzativi.

La Federazione non ha fine di lucro, ha esclusivamente finalità ideali e si basa sulla leale collaborazione e la reciproca fiducia.

Dal 1991 la Società di Danza ha realizzato centinaia di eventi nei Palazzi e nelle piazze più belle d'Italia e in molte città d'Europa.



L’insegnante Rosa Matera,

diplomata in pianoforte ed esperta in ambito teatrale, insegna musica nella scuola secondaria di primo grado.

Dal 1997 fa parte del gruppo di Danza Storica "Il Leoncello" diretto dal professore Alessandro Pontremoli -esperienza ventennale nella danza spagnola e flamenca- dal 2011 socia dell'Associazione Culturale Società di Danza e dopo aver partecipato alla scuola di formazione per insegnanti, corso triennale a Bologna, insegnante del Circolo Monza e Brianza a Monza.



Modalità iscrizione:

Le lezioni si terranno tutti i giovedì a partire dal 3 ottobre 2019, in due fasce orarie a scelta in base alla preferenza

18 - 19

19 - 20



Indicare la preferenza oraria in fase di richiesta prenotazione.



È possibile iscriversi per l'anno completo

da ottobre a giugno al costo di 280€

o metà anno da ottobre a gennaio al costo di 160€.



IL 3 OTTOBRE LA LEZIONE SARÀ DI PROVA, GRATUITA.



È possibile iscriversi scrivendoci su Facebook @glieventidivillarealemonza o scrivendo a s.torri@villarealedimonza.it



IL CORSO SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO GARANTITO