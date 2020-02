Corso di voce

Questo corso è pensato per accompagnare vocalmente l'attore (amatore o professionista), o chiunque abbia la necessità di usare la voce in pubblico, fino al momento della performance vera e propria. Attraverso un percorso mirato ci occuperemo di tutto ciò che può favorire una prestazione vocale "eccellente" partendo dalla respirazione specializzata fino alla capacità di "portare" la Voce fin dove necessario... Naturalmente non trascureremo di lavorare sul corpo per sciogliere tutti quei blocchi che possono ostacolare il fluire di una vocalità piena e consapevole, e sull'ansia da prestazione che si manifesta con l'avvicinarsi della data del debutto