Desio, arriva il corso per diventare 'gattare': come partecipare

Un corso per diventare 'gattare professioniste'. È quanto propone Enpa, che a Desio ha organizzato un corso di formazione gratuito per tutori delle colonie feline, articolato in due serate: il 27 novembre e il 4 dicembre.

"Hai a cuore la sorte dei gatti che vivono in colonia? - chiedono gli organizzatori -. Hai già avuto modo di aiutare qualche micio gatto senza proprietario, o magari vuoi imparare ad accudirlo al meglio?". Sono queste le domande che Enpa pone a chiunque voglia partecipare al corso.

Durante le due serate saranno presenti tra i relatori due volontarie dell'Enpa. Il corso, a carattere teorico-pratico e organizzato da Leidaa Monza e Brianza e dal Comune di Desio in collaborazione con Enpa e Ats Brianza, è rivolto sia ai neo tutori di colonie sia a quelli già più esperti ma anche ai semplici amanti dei gatti.

Come iscriversi

Per iscriversi è possibile contattare lo Sportello Benessere Animali del Comune di Desio allo 0362-392291 il giovedì dalle 15:30

alle 17:30. Oppure andare sul link corso-gatti-e-colonie-feline-desio.eventbrite.it e portare all'evento la stampa del biglietto di registrazione per la verifica dell'iscrizione. Il corso è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti. È gradita un'offerta libera a sostegno delle colonie in difficoltà.