Corso per tecnici teatrali

Un vero fuoriclasse dell'illuminotecnica teatrale; dopo aver reso reali quasi tutti i "sogni" immaginati dagli artisti del Teatro dell'Elfo di Milano, ci accompagnerà alla scoperta del mondo delle luci e dei suoni.



Prima di tutte le lezioni pratiche ci saranno delle lezioni teoriche con diapositive per anticipare gli argomenti e gli strumenti che andrete ad affrontare.



Il corso è rivolto a chi non ha nessuna esperienza di questo tipo. Lo scopo è quindi quello di formare gli allievi per fare un montaggio base luci e audio.

Qui di seguito alcuni elementi che verranno trattati:

Luci: americane, differenze e montaggio dei fari, utilizzo del mixer: preparazione scene, memorie e submaster, clabaggi, differenze e uso gelatine, puntamenti ed effetti, situazioni luci comuni (piazzato, controluce, spot, tagli, pioggia e fondali),

Audio: collegamento casse e mixer, microfoni e musiche.

Chiaramente è differente dalla formazione di una figura di light designer ma si concentra sulla parte più pratica del mestiere.



La nostra struttura ci permette anche di darvi la possibilità di effettuare in entrambi i nostri teatri (sala Chaplin e sala Picasso) prove pratiche di montaggio e conoscere così due diverse strutture teatrali e quindi differenti montaggi e pratiche da eseguire.



Periodo: Febbraio - Giugno

Quando: martedì dalle 20.30 alle 22.30

Inizio: Martedì 25 Febbraio

Costo:

€ 355 soluzione unica

€ 385 in due tranche (€ 195€ + 6 mag € 190)