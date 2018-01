Corteo dei Magi a Seregno

E' tutto pronto a Seregno per il tradizionale appuntamento con il corteo dei Magi nel Giorno dell'Epifania. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 200 figuranti in costume, prenderà il via dall'oratorio San Rocco alle 9.30. Il corteo proseguirà poi per via Cavour, piazza Vittorio Veneto, via Garibaldi, via Umberto I fino ad arrivare a piazza Concordia dove seguirà la messa nella Basilica. Alle 11 il corteo proseguirà il suo percorso da piazza Libertà fino a viale Santuario.

La giornata continua con l'adorazione dei Magi presso il presepe vivente di Santa Valeria e la visita alla casa di riposo.