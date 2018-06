Corteo storico sabato 9 giugno

A Monza si rinnova l'appuntamento con il corteo storico per le vie del centro. La città di Teodolinda si prepara a fare un salto indietro nei secoli e rivivere tradizioni e storia del Medioevo, onorando le sue radici.

A partire dalle 21 prenderà il via, lungo il consueto percorso che attraverserà il centro storico, il corteo per la rievocazione medievale con i figuranti in costume d'epoca. Il capoluogo brianzolo però si animerà già dal pomeriggio quando alle sedici, sotto l'Arengario, uno dei luoghi simbolo della Monza "storica", faranno la loro comparsa le merlettaie, gli armigeri e diversi personaggi in costume d'epoca per un momento di rievocazione di scene di vita medievali.

"Anche quest’anno rileggeremo le pagine della nostra storia attraverso una rievocazione concentrata sulle gesta dei personaggi narrati nel ciclo degli affreschi degli Zavattori, conservati nel Duomo, con particolare riferimento agli sfondi dorati che impreziosiscono le scene dipinte in occasione delle nozze di Bianca Maria con Francesco Sforza" commentano il sindaco Dario Allevi e l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo.

In serata invece la sfilata storica che seguirà il consueto percorso: dalla Torre Viscontea i figuranti si muoveranno verso Largo Mazzini al suono di chiarine medievali e tamburi. Il corteo percorrerà via Italia fino all’Arengario per poi proseguire per via Vittorio Emanuele e via Lambro fino a piazza Duomo. Quest'anno, per via dei lavori alla facciata del Duomo, il corteo avrà un finale diverso dal solito e non ci sarà la tradizionale discesa della colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo che ispirò Teodolinda sul luogo adatto per edificare la chiesa palatina. Il finale, che al momento resta una sorpresa, non deluderà gli spettatori.

"Un plauso particolare a Ghi Meregalli, ideatrice della Rievocazione Storica, eccellenza culturale cittadina, e a tutti coloro che si impegnano per tanti mesi affinchè si realizzi questa pagina di storia locale" hanno concluso sindaco e assessore presentando la manifestazione.