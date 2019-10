Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: feste di paese, mercatini e attività per bambini

Tante le iniziative per trascorrere al meglio questo week-end autunnale, dai concerti della Music Week, che trasforma Monza in un grande palco aperto a tutti, alla Fiera dei Mercanti in arrivo con tante bancarelle e articoli di ogni generale. Non mancano poi le chicche gastronomiche come quelle gustabili alla Sagra della porcino, in programma a Senago.

Feste e mercatini

A Varedo torna il mitico Albero della cuccagna, una tradizione imperdibile soprattutto per i più giovani; a Brugherio intanto si celebra la festa patronale, tra mercatini, un grande Luna Park e fuochi d'artificio; a Cesano Maderno nel frattempo proseguono gli eventi per la Festa di Cesano Maderno.

Bambini, mostre e sport

Per i più piccoli a Imbersago arriva Potterland, la scuola di magia dove imparare incantesimi e pozioni in puro stile harrypotteriano. A Monza prosegue la mostra Lego 'City Booming'; alla Villa Reale continua l'esposizione fotografica Sony World Photography Awards, con gli scatti del celeberrimo concorso fotografico. A Vimercate invece si corre tutti per la tradizionale manifestazione podistica non competitiva, Stravimercate.