Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 novembre

I sapori e i profumi della Val di Non, il rombo dei motori e il genio di Rossini, ma anche una festa autunnale. È un fine sttimana ricco di iniziative sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 16 a domenica 18 novembre.

Il mercato trentino della Val di Non

Un mercatino tipico di montagna con tante piccole baite in legno e al loro interno le prelibatezze della Val di Non. È l'iniziativa organizzata in Piazza Matteotti a Cernusco sul Naviglio da sabato 17 a domenica 18 novembre, dalle 9.30 alle 19.30.

Caldarroste e vin brulè, ecco la festa d'autunno

Il profumo delle caldarroste, giochi di cortile e vin brulé. Sarà Festa d'autunno domenica 18 novembre a Arcore dove è in programma un mercatino dedicato alla creatività e ai sapori tradizionali della stagione che precede l'inverno.

La Gazza ladra

Un concerto per celebrare il genio di Gioacchino Rossini, celebre compositore italiano. Sabato 17 novembre alla Biblioteca dei Ragazzi di Monza andrà in scena “La gazza ladra”. L'appuntamento è per le 10.30.

Cambiamenti climatici

Una conferenza sui cambiamenti climatici. L'appuntamento è a Brugherio per venerdì 16 novembre dove parlerà Elisa Palazzi, la climatologa che lavora al CNR di Torino(consiglio nazionale delle ricerche).

Il Mac di Lissone a misura di bimbo

Laboratori e attività dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni per sollecitare l’interesse verso il patrimonio culturale. A Novembre il Mac (museo arte contemporanea di Lissone) apre le sue porte ai ragazzi. Sabato 17 novembre i bambini indagheranno il rapporto con la natura a partire dall'osservazione dei colori, strutture e forme tipiche del periodo autunnale e sviluppare composizioni artistiche. In breve: trasformare la natura in pittura.

Rally all'autodromo

Conto alla rovescia per l'edizione 2018 dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse, che si disputa nel fine settimana di sabato e domenica 18 novembre al Monza Eni Circuit. Saranno 96 i Concorrenti che si sfideranno nelle quattro Prove Speciali in programma domenica alle 8.08, 10.41, 13.07 e 15.40.

La Mostra su Robert Capa

Prosegue fino al 27 gennaio 2019 la mostra all'Arengario di Monza su Robert Capa, il padre del fotogiornalismo moderno. In mostra più di 100 immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento, di cui Capa è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954.

