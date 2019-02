Cosa fare a Monza nel weekend: dalla sagra dei pizzoccheri alle mostre

Una sagra dedicata ai pinzocheri, uno spettacolo dedicato a Frankenstein e poi la mostra di Andy Warhol a Monza. È un weekend di appuntamenti sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 22 a domenica 24 febbraio.

La sagra dei pizzoccheri in Brianza

Da Venerdì 22 a Domenica 24 Febbraio 2019 a Varedo presso gli splendidi spazi della storica Villa Bagatti Valsecchi va in scena Valtellina in Villa: una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità e festa, ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina.

Monza, Frankenstein al Teatro Binario 7

Un monologo che restituisce tutta la straziante solitudine del mostro, in una scena dominata dalla presenza e dalla voce di Elio De Capitani e animata dai disegni di Ferdinando Bruni. «Ben due secoli sono passati da quando fu ideato e oggi Frankenstein ci parla più che mai. Oggi, mentre siamo immersi in tensioni emotive davvero laceranti nei riguardi dell’altro, la cui diversità ce lo può far apparire esattamente come un mostro, la creatura di Mary Shelley è in grado di svelare le emozioni più profonde che agitano la nostra epoca, di catturare le contraddizioni di una società in un momento critico della sua esistenza. Com'è proprio dei grandi miti.

Monza, Teatro Binario 7: ecco "Buio"

Camille è una ragazza francese di 16 anni: intelligente, determinata, sportiva, con un’innata sensibilità per le ingiustizie sociali. Amal è una ragazza jihadista di 16 anni, una bambina in grembo, due volte vedova. Quello che forse non è facile capire è che Camille e Amal sono la stessa persona.

Lissone, Beppe Bergomi presenta il suo libro "Bella Zio"

Un campione a tinte nero-azzurre, capace di conquistare l’Italia intera grazie a quei folti baffi e a quella sportività che lo contraddistingueva dentro e fuori dal campo. Col patrocinio del Comune di Lissone su proposta della Pro Lissone Calcio, Beppe Bergomi sarà a Lissone lunedì 25 febbraio (Palazzo Terragni, inizio serata ore 21.00) per presentare «Bella Zio», il romanzo scritto da Andrea Vitali e da Samuele Robbioni (counselor in Psicologia dello sport e co-autore del libro) che racconta la crescita umana e sportiva dello «Zio», storico capitano dell’Inter e Campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale di Enzo Bearzot.

"Tatuatori", a Meda la mostra fotografica di Andrea Mirko Colombo

La mostra del fotografo Andrea Mirko Colombo è un evento straordinario e insolito. L’artista ha realizzato una serie di ritratti dedicati ai più autorevoli interpreti del mondo dei Tatuaggi, nomi conosciuti e riconosciuti a livello internazionale. La ricerca espressiva del fotografo è andata oltre alla semplice ricerca ritrattistica perché ogni scatto offre l’opportunità di avvicinare il soggetto senza alcuna “maschera” e in esso ritroviamo un racconto suggerito attraverso dettagli ai quali l’autore ha dato un’importanza fondamentale nell’intera lettura della mostra. L’evento espositivo giunge così alla sua seconda tappa italiana, dopo quella, nel 2018, al Castello di Belgioioso (Pv) dove ha riscosso un ottimo riscontro di pubblico e critica.

In autodromo con la propria auto: ecco i Trackdays

In pista a Monza con la propria auto. Al Monza Eni Circuit tornano le giornate di circolazione turistica per privati che permettono agli appassionati di correre con vetture stradali sul tracciato del Tempio della Velocità. Sono sei le date dedicate ai Track Days, divise ciascuna in turni da 25 minuti, per permettere a tutti di sfrecciare nel circuito monzese. Non servono infatti particolari requisiti per entrare in pista se non una patente di guida valida e un'autovettura assicurata con targa.“

Ecco la mostra di Andy Warhol a Monza

Fino al 28 aprile 2018 Andy Warhol sarà il signore della Villa Reale con la mostra Andy Warhol, l’alchimista degli anni Sessanta, curata da Maurizio Vanni, prodotta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia, con la partecipazione nel catalogo realizzato da Silvana Editoriale della The Andy Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts.

Monza Miniatura

Fino al 24 febbraio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate da Enrico Rossi.

Paris d'amour

Paris D’Amour. È il titolo di una mostra fotografica, visitabile sino al 3 marzo 2019, allestita al secondo piano nobile della Villa Reale di Monza, Si tratta del ritratto di una città e dei suoi abitanti intorno a un tema comune: l'amore e la sua manifestazione sociale, il matrimonio..

