Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dal 27 al 29 luglio

L'edizione italiana del Tomorrowland, il festival di musica elettronica più famoso al mondo, ma anche notti bianche, sagre, feste e spettacoli per bambini. È un fine settimana carico di eventi sia a Monza che in Brianza quello di sabato 28 e domenica 29 luglio.

Tomorrowland

Il Tomorrowland, il musical di festival elettronica più famoso al mondo, sbarca in Italia. E per il suo esordio tricolore ha scelto la splendida cornice del Parco di Monza. La manifestazione si svolgerà nei giorni di sabato e domenica 29 luglio

Pizza Festival

Fino al 29 luglio a Lentate sul Seveso presso i giardini pubblici di Viale Italia è in programma la kermesse Pizza Festival Lombardia dedicata alla specialità partenopea che vedrà protagonisti i Maestri Pizzaioli dell'accademia Pizza Experience di Napoli.

Sagra della costata fiorentina

Costata fiorentina, bruschette al lardo e piatti della tradizione toscana. Queste sono solo alcune delle specialità che fino a domenica 29 luglio si potranno gustare a Seveso.

Clown in Piazza a Monza

Torna ad animare le sere d'estate a Monza la rassegna internazionale di spettacoli che porta in città le performance di artisti di strada. Sabato 28 luglio si esibiranno: Dario Cerrato (funambolo) Il tesoro di Capitan Darius ore 21.00; The Beat Brothers (mimo) The beat goes on ore 21.45; Gaia Atmen (fuoco) Madama Scintilla ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.

Notte bianca

Musica live, bancarelle, intrattenimento e bar aperti tutta la notte. A Ornago sabato 28 luglio è tempo di Notte Bianca.

Cena pugliese

I sapori del Sud Italia invadono Mezzago. Nella serata di sabato 28 luglio, nella suggestiva location che ha ospitato il "Labirinto di Mezzago", si svolgerà la cena pugliese. Il menù prevede un aperitivo di Friselle e Focacce, orecchiette al sugo di ricotta dura, carne alla griglia e verdure.

Festa greca

Sarà Festa Greca a Senago dal 26 al 29 luglio 2018. In via Piazza Aldo Moro verrà allestito un mercatino con area street food per far rivivere gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, tutto con prodotti tipici del territorio.

