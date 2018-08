Un weekend a Monza e in Brianza: cosa fare nel fine settimana dal 3 al 5 agosto

Fuochi d'artificio e una festa storica, cinema sotto le stelle e una festa bavarese, oltre a concerti e spettacoli. È un fine settimana carico di eventi sia a Monza che in Brianza quello di sabato 4 e domenica 5 agosto.

Borgo in Festa

Fino al 10 agosto Lazzate si anima con la quindicesima edizione della manifestazione Vacanze nel Borgo. Nel Borgo in fiore una serie di iniziative allieteranno le giornate durante tutto il periodo estivo con musica, balli, animazione e gastronomia. Il centro storico si trasformerà un un'oasi di villeggiatura: aria di mare, piscina, solarium, mercatino.

Clown in Piazza a Monza

Torna ad animare le sere d'estate a Monza la rassegna internazionale di spettacoli che porta in città le performance di artisti di strada. Sabato 4 agostoCarlotta Risitano (filo teso) La Clownesse ore 21.00 Giuseppe Sinatra (clown) The Bestia ore 21.45 Cristina Geninazzi (aerea) Jenny Pavone ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15..

Festival Bavarese

Wurstel e specialità bavaresi saranno i protagonisti della serata di sabato 4 agosto a Caglio dove è in programma la Cay Wurst. L'arena del paese (Piazza Giovanni XXIII) si trasformerà in un angolo di baviera con fiumi di birra e spettacolo dal vivo.

Cinema sotto le stelle

La magia del cinema all’aperto non si ferma al Centro Commerciale Auchan Monza, continuano gli appuntamenti cinematografici nell’area esterna del Centro. Venerdì 3 agosto, alle 21.30 sarà proiettato l’adrenalinico Fast & Furious 8, l’ultimo film dell’omonima serie con Vin Diesel come protagonista.

Mostra mattoncini Lego

Oltre un milione di mattoncini Lego e più di duemila minifigure per ricostruire, con dovizia di particolari e stupefacenti effetti scenici, alcune delle scene più conosciute della saga di Guerre Stellari. Proseuge la mostra Star Wars is back in villa Mirabello.

Tributo ai Radiohead

Domenica 5 Agosto sarà tributo ai Radiohead al Parco Tittoni di Desio dove si esibiranno gli Androidi Paranoici. Il concerto tributo alla band capitanata da Thom Yorke inizierà alle 21. L'ingresso è gratuito.

