Visite gratis, mercatini e mostre: cosa fare a Monza e in Brianza nel ponte dell'Epifania

In occasione di #domenicalmuseo, l'iniziativa ministeriale che apre gratuitamente monumenti e strutture espositive, sarà possibile visitare gratuitamente la Cappella Espiatoria, con il suoi bellissimi mosaici. A Vimercate intanto arriva il festival di circo internazionale 'Sottosopra', con tanti spettacoli gratuiti per adulti e bambini. Ancora aperti, poi, i mercatini di Natale, come quello con chalet trentini che propongono artigianato e chicche gastronomiche a Monza.

Epifania

Super festa a Lissone dove sono in programma un corteo storico di magi, una festa con i pompieri e la distribuzione di Papurot, dolce tipico lissonese di questa festività.

Mostre

All'Arengario è visitabile City Booming, l'esposizione con la più grande città del mondo fatta di Lego; a Cologno prosegue la mostra sulle macchine di Leonardo da Vinci; alla Villa Reale di Monza sono visitabili la rassegna su Clelia Grafigna e la mostra per la Biennale; a Vimercate infine è ancora aperta l'esposizione gratuita che ripercorre due secoli di ritrattistica femminile.

Pattinaggio

Esperti pattinatori e neofiti potranno provare nuove acrobazie o muovere i primi passi sui pattini a Cinisello in piazza Gramsci, a Brugherio in piazza Roma, in piazza Esedra a Cesano Maderno, in piazza Trento e Trieste a Monza, e in piazza XI febbraio a Cologno Monzese.