Ferragosto a Monza: le migliori cose da fare

Che rimanere in città per Ferragosto sia stata una scelta volontaria o una necessità poco importa. A Monza e in Brianza sono diversi gli appuntamenti per passare il tempo libero, approfittando anche della minore concentrazione di persone.

Apertura straordinaria della Villa Reale

Il 15 agosto la magnifica Villa Reale rimane aperta al pubblico proponendo un viaggio tra arte e cultura. Al Primo Piano Nobile sarà possibile prendere parte alla visita tradizionale e al percorso di Realtà Aumentata per scoprire le stanze gioiello dei Savoia. Al Secondo Piano Nobile, invece, proseguirà l’esposizione temporanea Toulouse Lautrec. La Ville Lumière. Da non perdere poi, il bellissimo parco, da cui ammirare splendidi panorami.

Musei civici

Anche il giorno di Ferragosto i Musei civici sono accessibili ai visitatori. Le fresche sale espositive, per l'occasione, diventano il teatro di una speciale visita guidata. L'appuntamento è alle 16:30; mentre la durata del percorso è di circa un'ora e mezza (prezzo incluso nel biglietto di ingresso, prenotazione obbligatoria e info: 039 2307126 | info@museicivicimonza.it). Il pubblico potrà ammirare le opere esposte, facendo un viaggio che va dall'Antica Roma e arriva fino al XX secolo, e ha per protagonista la città di Monza.

Cucina brianzola

La Sagra del Masciocco, in programma a Camparada, propone una 40esima edizione ricca di musica, allegria e piatti brianzoli come cassoeula, buseca, capriolo, lumache, salamelle, costine e polenta. All'Arci Scuotivento intanto si svolge una mega grigliata di Ferragosto, con carne, pesce, verdure, formaggi, insalata e anguria (prenotazioni entro il 13 agosto al 331. 1366833).