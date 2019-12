Ecco tutti gli eventi di Natale a Monza e in Brianza: il programma completo

Sono tanti gli appuntamenti per questo Natale a Monza e in Brianza. Si va dai mercatini per acquistare regali originali e fatti a mano ai villaggi a tema perfetti per i più piccoli, passando per gli spettacoli in attesa delle feste. Ecco gli eventi da non perdere.

Villaggi di Natale

Un paradiso per i più piccoli, tra giochi, intrattenimento e personaggi magici, è allestito a Seregno; spettacoli e attività per bambini sono in programma a Lissone; musica, bancarelle e animazione arrivano a Cogliate; una casa di Babbo Natale, un presepe in giardino e tante performance sono attese al Castello di Trezzo sull'Adda; chalet in legno, musica e show caratterizzano il Natale di Vimercate.

Piste di pattinaggio su ghiaccio

Esperti pattinatori e neofiti potranno provare nuove acrobazie o muovere i primi passi sui pattini a Cinisello in piazza Gramsci, a Brugherio in piazza Roma, in piazza Esedra a Cesano Maderno, in piazza Trento e Trieste a Monza, e in piazza XI febbraio a Cologno Monzese.

Manifestazioni e spettacoli

A Brugherio le feste hanno il sapore dolce di Chocomoments, l'iniziativa che porta sculture, praline e dimostrazioni con maestri cioccolatieri; attività per i bimbi, musica e mercatini arrivano a Cogliate; la kermesse di circo internazionale Vimercate sottosopra tornacon tanti spettacoli gratis; mentre sempre a Vimercate è atteso anche un concerto gospel a costo zero.