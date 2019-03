Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza, dai mercatini alle feste di Carnevale

Un mercatino francese e poi tante, tante iniziative legate al carnevale. Infine le mostre. È un weekend ricco di eventi sia a Monza che in Brianza quello da venerdì a domenica 3 marzo.

Mercatino Francese

Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà, dall’1 al 3 marzo, a Monza in Piazza Trento e Trieste.

I dettagli e gli orari

Monza, festa di carnevale alla Villa Reale

In occasione della festa più divertente dell’anno, la Villa Reale di Monza e Le Nuove Cucine di Villa Reale, con la collaborazione della Società di Danze di Monza e Brianza, organizzano una serata speciale dedicata al Carnevale, con la straordinaria presenza di Re Umberto e della Regina Margherita che ci porteranno a vivere un’esperienza unica in stile ottocentesco, con Cena, balli e costumi d’epoca. Un’occasione per rivivere i fasti di un tempo e lasciarsi trasportare in un viaggio temporale lungo duecento anni.

I dettagli e gli orari

Monza, ecco la festa di carnevale in centro

Due weekend interi, a cavallo tra il carnevale romano e quello ambrosiano, tutti dedicati ai bambini e alle famiglie: è questo l’obiettivo di Monza in Maschera, la lunga kermesse organizzata dall’Amministrazione Comunale per festeggiare con un ricco programma di intrattenimento l’allegria delle maschere.

I dettagli e gli orari

In autodromo con la propria auto: ecco i Trackdays

In pista a Monza con la propria auto. Al Monza Eni Circuit tornano le giornate di circolazione turistica per privati che permettono agli appassionati di correre con vetture stradali sul tracciato del Tempio della Velocità. Sono sei le date dedicate ai Track Days, divise ciascuna in turni da 25 minuti, per permettere a tutti di sfrecciare nel circuito monzese. Non servono infatti particolari requisiti per entrare in pista se non una patente di guida valida e un'autovettura assicurata con targa.“

I dettagli e gli orari

Ecco la mostra di Andy Warhol a Monza

Fino al 28 aprile 2018 Andy Warhol sarà il signore della Villa Reale con la mostra Andy Warhol, l’alchimista degli anni Sessanta, curata da Maurizio Vanni, prodotta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia, con la partecipazione nel catalogo realizzato da Silvana Editoriale della The Andy Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts.

I dettagli e gli orari

Paris d'amour

Paris D’Amour. È il titolo di una mostra fotografica, visitabile sino al 3 marzo 2019, allestita al secondo piano nobile della Villa Reale di Monza, Si tratta del ritratto di una città e dei suoi abitanti intorno a un tema comune: l'amore e la sua manifestazione sociale, il matrimonio..

I dettagli e gli orari