Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dal 13 al 15 luglio

Sagre, streetfood, ma anche attività all'aria aperta e un insolito torneo a suon di salsicce e birre. Il secondo weekend di luglio porta a Monza e in Brianza tantissimi appuntamenti organizzati sia in città che in provincia per il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 luglio.

Festival dello gnocco fritto a Monza

Fa tappa anche a Monza il Festival dello Gnocco Fritto. Nel weekend da venerdì 13 a domenica 15 luglio la specialità tipica dell'Emilia Romagna torna protagonista in Brianza. L'evento organizzato da Gnocco Fritto Festival è in programma nel Parco di Monza (via Mirabello).

Sagra del pesce

Prosegue a Senago la sagra del Pesce e Festival delle cozze. Si potranno assaggiare antipasto di mare, impepata di cozze, spaghetti alla tarantina, fritto misto, grigliata di pesce, gamberoni alla griglia e trancio di pesce spada.

Misinto bierfest

Da giovedì 12 domenica 22 luglio torna per la 23esima edizione la manifestazione Misinto BierFest. La Festa della Birra anche quest'anno si terrà nell'area di via Marconi: si potranno degustare ottime birre e specialità da accompagnare.

Passeggiata sotto le stelle

Una camminata notturna su sentieri nel parco Valle Lambro e attraverso i borghi di Carate Brianza, Agliate, Realdino e il centro storico di Carate. Una camminata magica quella organizzata per il 13 luglio da Asd MarciaCaratesi anche perché i sentieri saranno illuminati da fiaccole e da luci al led con giochi di colori e musica. All'arrivo un ricchissimo ristoro con bevande fresche, angurie, ghiaccioli, crostate e l'angolo del salato. Oltre a musica e spettacolo di cabaret.

Pedala coi lupi

"L’incanto di pedalare nella notte guidati da angeli luminosi. Un percorso scolpito da straordinari effetti speciali. L’emozione del fuoco a segnarvi la strada, giocolieri tra braci ardenti, adrenalinici passaggi e suggestioni luminose accresceranno la magia della notte". Così gli organizzatori hanno descritto "Pedala coi lupi", una vera e propria esperienza che si svolgerà nella notte di sabato 14 luglio a Besana Brianza.

Street Food a Villasanta

Street food e Music Festival a Villasanta. Nell'area feste di via Nazario Sauro da venerdi' 13 a domenica 15 luglio è in programma una manifestazione dedicata alle specialità del cibo da strada con un ricco programma di animazione e intrattenimento con la Croce Rossa.

Torneo salsicce e birra

Cinque minuti di tempo per ingozzarsi di salsicce e birra. Il tutto cercando di farlo più in fretta degli avversari. È una sfida per stomaci di ferro quella in programma per domenica 15 luglio al Parco Tittoni di Desio (via Lampugnani 66) per celebrare la "Bud Spencer & Terence Hill Night": l'indimenticabile coppia del cinema italiano.

Oltre alla sfida ci sarà anche il concerto della "Dune Buggy Band", band italiana che suonerà le colonne sonore dei film di Bud e Terence., in particolare le mitiche canzoni scritte da Oliver Onions.

