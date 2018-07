Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dal 21 al 22 luglio

Ancora streetfood, sagre e corse, attività all'aria aperta per vivere queste sere di mezza estate. Il terzo weekend di luglio porta a Monza e in Brianza tantissimi appuntamenti organizzati sia in città che in provincia per il fine settimana di sabato 21 e domenica 22 luglio.

Monza Power Run

Sabato e domenica 22 luglio tra il Parco di Monza, l'Autodromo e Villasanta si corre la Monza Power Run, la manifestazione podistica ad ostacoli che mette alla prova e diverte i partecipanti per una buona causa.

Pizza Festival

Dal 20 al 29 luglio a Lentate sul Seveso presso i giardini pubblici di Viale Italia è in programma la kermesse Pizza Festival Lombardia dedicata alla specialità partenopea che vedrà protagonisti i Maestri Pizzaioli dell'accademia Pizza Experience di Napoli.

Misinto bierfest

Prosegue fino al 22 luglio la 23esima edizione del Misinto BierFest. La Festa della Birra anche quest'anno si svolge nell'area di via Marconi: si potranno degustare ottime birre e specialità culinarie.

Grill Fest al Parco Tittoni di Desio

Da venerdì 20 a domenica 22 luglio è in programma nella location simbolo dell'estate brianzola immersa nel verde un weekend fra sapori e profumi argentini, carne alla griglia, birra fresca selezionata, divertimento con giochi a tema per tutte le età e tanta buona musica.

Sagra della costata fiorentina

Costata fiorentina, bruschette al lardo e piatti della tradizione toscana. Queste sono solo alcune delle specialità che da venerdì 20 a domenica 29 luglio si potranno gustare.

Festa dell'anguria

Torna l'immancabile appuntamento di ogni estate brianzola. Da venerdì 20 a domenica 22 luglio a Ceriano Laghetto sono protagoniste la birra e l'anguria con la festa dedicata a questi due irrinunciabili sapori dell'estate.

Notte bianca

Ancora una notte bianca a Cesano Maderno e l'appuntamento è per venerdì 20 luglio. Durante l'evento, oltre all'apertura straordinaria del Giardino e del Palazzo Arese Borromeo, ci saranno negozi aperti, mercatino HobbyArt, sfilate, aree Food&Beverage e musica lungo le vie del centro cittadino.

