'Croce bianca in piazza': street food, musica e giochi per bambini

La Croce Bianca arriva in piazza Arese e nel cortile d'onore di Palazzo Arese Jacini, a Cesano Maderno, con l'annuale ritrovo a scopo benefico e ingresso libero. In programma food, attività per i più piccoli e apputamenti musicali.

L'iniziativa

Dalle 18 alle 24 di venerdì 21 e lunedì 24 giugno, e dalle 10 alle 24 di sabato 22 e domenica 23, verranno proposte tante iniziative per grandi e piccoli con musica live e dj set, cucina open e birra artigianale, stand della Croce Bianca e un minicorso gratuito di disostruzione pediatrica. I bambini, poi, potranno intrattenersi con gonfiabili, musica interattiva e attività ludico-educative.

Patrocinata dall'Amministrazione Comunale, l'edizione 2019 della festa propone un lungo week end all'insegna del piacere e del divertimento ma soprattutto della solidarietà. Nel corso della manifestazione, i volontari saranno a disposizione del pubblico per illustrare il mondo dell'associazione nelle sue diverse attività che comprendono, oltre al servizio di emergenza urgenza, il trasporto dei ragazzi disabili e l'accompagnamento di pazienti che necessitano di visite e cure mediche.

Il programma

L'incasso della manifestazione sarà devoluto alle iniziative sociali della Croce Bianca, con l'obiettivo specifico di raccogliere fondi per l'acquisto di un nuovo mezzo che andrebbe ad aggiungersi al parco macchine esistente, per un servizio sempre più completo e d'avanguardia in favore della cittadinanza. Di seguito il programma completo dell'evento.

Venerdì 21 dalle 18, inizio festa e apertura delle cucine, trucks bbq, bar, birra artigianale, musica, intrattenimenti, dalle 21 concerto omaggio di AmbraMarie al Rock degli anni 60/70.

Sabato 22 dalle 10.30, apertura delle cucine, trucks bbq, bar, birra artigianale, musica, intrattenimenti, stand

dalle 11 alle 12.30, speciale bambini all'interno del cortile Arese Jacini, psicomotricità in Musica, spettacolo interattivo

dalle 13, speciale bambini all'interno del cortile Arese Jacini con "Ambulanzopoli", baby soccorritori all'opera: i volontari della Croce Bianca coinvolgeranno i piccoli in attività di soccorso simulate, divertendosi

dalle 17.30 alle 20, partenza e arrivo alla festa dell'evento 'Color odb Run', organizzato dall'Oratorio Don Bosco

dalle 21.30 concerto dance.

Domenica 23 dalle 10.30, apertura delle cucine, trucks bbq, bar, birra artigianale, musica, intrattenimenti, stand

dalle 11 speciale bambini all'interno del cortile Arese Jjacini con "Ambulanzopoli", baby soccorritori all'opera: i volontari della Croce Bianca coinvolgeranno i piccoli in attività di soccorso simulate, divertendosi

dalle 16 introduzione alla disostruzione pediatrica all'interno del cortile Arese Jacini: evento formativo gratuito sulle manovre di disostruzione pediatrica tenuto dal team di formazione Croce Bianca Milano, sezione di Cesano

dalle 18.30 dj set e spritz party

dalle 21 concerto tributo a Cesare Cremonini.

Lunedì 24 dalle 18, festa e dj set, apertura delle cucine, Trucks bbq, bar, birra artigianale, musica, intrattenimenti, stand.