'Cronache dalla shoah': lo spettacolo al Binario 7

Cronache dalla shoah - di Giuseppe Manfridi, con Manuele Morgese, regia Livio Galassi - andrà in scena al Teatro Binario 7 venerdì 8 novembre.

Sinossi

"Tutto è stato detto - scrivono dal teatro - e tutto resta ancora da dire: esaurite le più atroci parole a descrivere l’orrore del più abominevole crimine che la Storia ricordi, non esistono parole per comprenderne il recondito perché. Come spiegare, come giustificare il complice silenzio di tutti? Perlomeno di tutti quelli che sapevano, che intuivano, e che potevano incidere con il loro potere? Con quale inaudita impudenza si può testimoniare l’avvenuta ascesa in cielo di una madre vergine, e non la contemporanea caduta di milioni di innocenti negli abissi della umana abiezione?"

"Doloroso e difficile - continua il Binario 7 - è stato per l’autore immergersi in questo oceano di amarezza. Come uscirne senza scrivere di fatti e di giudizi che poco o nulla aggiungono al già scritto, al già detto, al risaputo? Ma la luce della poesia è stata il faro che ha illuminato l'approdo. Una luce nera è il dolente ossimoro che si riverbera nella struggente scrittura, la quale sfiora appena i fatti e si dilata nello smarrimento esistenziale che da quei fatti scaturisce".

"Un'esecuzione polifonica - conclude il teatro - un 'canto recitato' scritto dal noto autore romano Giuseppe Manfridi che vede Manuele Morgese calarsi nei panni di più personaggi testimoni e narratori dei terribili e drammatici episodi legati alla Shoah, durante il periodo della seconda guerra mondiale. La voce dell’attore, attraverso le filastrocche di nera luce, si fonde alla musica della tromba e del pianoforte nel disegno registico di Livio Galassi".