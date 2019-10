Cucina valtellinese e grandi rossi: a novembre a Varedo

Cucina valtellinese e ottimi calici rossi. È il programma dell'iniziativa che dal 22 novembre al 1° dicembre alla Villa Bagatti Valsecchi di Varedo.

La manifestazione che si svolgerà il 22, il 23, il 24, il 29, il 30 novembre e il 1° dicembre. "Un fine settimana tutto da vivere e una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità e festa - scrivono gli organizzatori - ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi 'grandi rossi' ed i sapori intriganti della sua cucina genuina".



Da venerdì 22 novembre e domenica 1 dicembre vanno in scena sei giornate di festa, all'interno di un'ampia rassegna di due weekend fra cucina e degustazioni enogastronomiche, musica ed eventi, mercatino e prodotti tipici, casa di Babbo Natale e mini Luna Park - tutto nel magnifico contesto del parco e degli spazi interni della settecentesca Villa Bagatti Valsecchi di Varedo.